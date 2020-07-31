В Польше назвали сквер в честь героя УНР

Городской совет Варшавы принял решение о переименовании сквера в районе Воля в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Об этом 30 июля в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.
Как отметили в посольстве, Безручко – герой битвы под Замостьем. Эта битва произошла в 1920 году, она длилась три дня и закончилась победой польских сил над советскими. Безручко командовал украинской шестой пехотной дивизией.
В посольстве Безручко называют "символом героической борьбы армии Украинской Народной Республики против большевистской агрессии".