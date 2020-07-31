В Польше назвали сквер в честь героя УНР

Варшавский сквер получил имя Марка Безручко – героя битвы под Замостьем, где в 1920 году польские силы разбили советские войска.

В посольстве Безручко (второй слева) называют символом героической борьбы УНР против большевистской агрессии Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі / Facebook

Городской совет Варшавы принял решение о переименовании сквера в районе Воля в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Об этом 30 июля в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.

Как отметили в посольстве, Безручко – герой битвы под Замостьем. Эта битва произошла в 1920 году, она длилась три дня и закончилась победой польских сил над советскими. Безручко командовал украинской шестой пехотной дивизией.

В посольстве Безручко называют "символом героической борьбы армии Украинской Народной Республики против большевистской агрессии".