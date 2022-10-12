В Польше не считают диверсией утечку на нефтепроводе "Дружба"

"Дружба", является одним из крупнейших в мире трубопроводов и поставляет российскую нефть в большую часть Центральной Европы Фото: ЕРА

Об аварии на одной из ниток нефтепровода утром сообщил польский оператор PERN, утечка была зафиксирована на западном участка трубопровода примерно в 70 км от города Плоцк. Давление на участке было отключено, остальная часть "Дружбы" продолжила работу в штатном режиме.

По словам Бергера, правительство считает это "случайным повреждением". Оснований полагать, что утечка произошла в результате саботажа, нет, сказал он агентству.

Reuters отмечает, что "Дружба", является одним из крупнейших в мире трубопроводов и поставляет российскую нефть в большую часть Центральной Европы, включая Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию.

Кароль Кержковски, представитель пожарной службы, которая занимается устранением последствий на месте утечки, рассказал в интервью TVP Info, что специалисты до сих пор устанавливают место повреждения трубы, которая проходит по кукурузному полю.

"На сегодняшний день откачано около 400 м³ нефтепродуктов, прокачка по этой линии заблокирована и давление падает", – сказал он, добавив, что работы проходят в сложных условиях и, вероятно, продлятся еще несколько часов.