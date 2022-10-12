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В Польше не считают диверсией утечку на нефтепроводе "Дружба"

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"Дружба", является одним из крупнейших в мире трубопроводов и поставляет российскую нефть в большую часть Центральной Европы
"Дружба", является одним из крупнейших в мире трубопроводов и поставляет российскую нефть в большую часть Центральной Европы
Фото: ЕРА

Утечка на нефтепроводе "Дружба", обнаруженная вечером 11 октября в Польше, по предварительным данным, не является результатом умышленного повреждения. Об этом полномочный представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер заявил в комментарии Reuters.

Об аварии на одной из ниток нефтепровода утром сообщил польский оператор PERN, утечка была зафиксирована на западном участка трубопровода примерно в 70 км от города Плоцк. Давление на участке было отключено, остальная часть "Дружбы" продолжила работу в штатном режиме. 

По словам Бергера, правительство считает это "случайным повреждением". Оснований полагать, что утечка произошла в результате саботажа, нет, сказал он агентству. 

Reuters отмечает, что "Дружба", является одним из крупнейших в мире трубопроводов и поставляет российскую нефть в большую часть Центральной Европы, включая Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию.

Кароль Кержковски, представитель пожарной службы, которая занимается устранением последствий на месте утечки, рассказал в интервью TVP Info, что специалисты до сих пор устанавливают место повреждения трубы, которая проходит по кукурузному полю.

"На сегодняшний день откачано около 400 м³ нефтепродуктов, прокачка по этой линии заблокирована и давление падает", – сказал он, добавив, что работы проходят в сложных условиях и, вероятно, продлятся еще несколько часов.

Контекст:

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Теги: Польша, авария, нефть, нефтепровод Дружба
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