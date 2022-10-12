В Польше обнаружена утечка на основном нефтепроводе, поставляющем сырую нефть в Европу из России

Утечка зафиксирована на одной из двух ниток западного участка трубопровода примерно в 70 км от города Плоцк. Это основной маршрут, по которому в Германию попадает сырая нефть, говорится в сообщении.

В PERN отмечают, что на данный момент причины инцидента неизвестны. Давление в поврежденной трубе отключено, вторая нитка трубопровода работает без изменений.

"Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть танкерами транспортируется в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме", – пишет оператор.

Технические службы, а также спасатели и охрана окружающей среды принимают меры в соответствии с алгоритмами, предусмотренными для такого рода ситуаций.

We wtorek pó * nym wieczorem, nasze systemy wykry * y rozszczelnienie ruroci * gu „Przyja * ” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka ruroci * gu - oko * o 70 kilometrów od P * ocka. Na miejsce uda * y si * s * u * by PERN oraz PSP. Teren zosta * zabezpieczony.

* https://t.co/RcsDfqWKDC — PERN SA (@pern_sa) October 11, 2022