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В Польше обнаружена утечка на основном нефтепроводе, поставляющем сырую нефть в Европу из России

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Причины инцидента неизвестны, заявляют в PERN
Причины инцидента неизвестны, заявляют в PERN
Фото: pern_sa / Twitter

Польский трубопроводный оператор PERN обнаружил вечером 11 октября утечку на одной из ниток нефтепровода "Дружба", по которому нефть транспортируется из России в Европу. Об этом сообщает сайт компании.

Утечка зафиксирована на одной из двух ниток западного участка трубопровода примерно в 70 км от города Плоцк. Это основной маршрут, по которому в Германию попадает сырая нефть, говорится в сообщении.

В PERN отмечают, что на данный момент причины инцидента неизвестны. Давление в поврежденной трубе отключено, вторая нитка трубопровода работает без изменений.

"Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть танкерами транспортируется в Польшу, а затем и в Германию, работают в штатном режиме", – пишет оператор.

Технические службы, а также спасатели и охрана окружающей среды принимают меры в соответствии с алгоритмами, предусмотренными для такого рода ситуаций.

Контекст:

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Теги: Польша, авария, нефть, нефтепровод Дружба
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