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В Польше открыли судоходный канал к Балтийскому морю в обход России

Новый канал польские власти называют "стратегической инвестицией" для страны
Новый канал польские власти называют "стратегической инвестицией" для страны
Фото: prezydent.pl

В Польше 17 сентября президент Польши Анджей Дуда торжественно открыл водный канал через Вислинскую (Балтийскую) косу, первую очередь нового водного пути, соединяющего Вислинский залив с Гданьским заливом и Балтийским морем. Об этом сообщается на сайте президента.

Как поясняется на сайте, этот канал – "стратегическая инвестиция" для Польши, так как благодаря ему впервые в послевоенной истории страны появится возможность зайти в Вислинский залив (в РФ его называют Калининградским), минуя российскую прибрежную зону.

Строительство канала длилось с 2019 года. Новый водный путь от Гданьского залива через Вислинский залив до Эльблонга занимает около 23 км, из которых около 2,5 км приходится на участок, состоящий из шлюза, внешнего порта и стоянки. Глубина канала и всего фарватера составит 5 м.

Польское издание Swiatrolnika отмечало, что с самого начала строительство канала вызывало сильное противодействие с российской стороны.

Фото: prezydent.pl
Фото: prezydent.pl

"Открытие канала через Вислинскую косу – это великая победа Польши, великая победа патриотов, всех, кто понимает слово "суверенитет" и понимает важность суверенитета, как внутреннего, так и внешнего – межгосударственного", – подчеркнул Дуда.

Теперь, по его словам, полякам не придется "спрашивать у соседей, можем ли мы войти в воды Вислинского залива, в наши территориальные воды, или можем ли мы добраться до порта в Эльблонге".

Кроме того, новый водный путь позволит коммерчески возродить весь Эльблонгский регион, а также часть Померании, Вармии и Мазур, улучшить туристическое движение, отметил Дуда. 

"Государство, понимающее свой потенциал, свою историю и свое значение, не может позволить себе быть зависимым государством, оно не может позволить кому-то другому решать свои важные стратегические вопросы. Так было на протяжении всего этого чрезвычайно сложного периода, начиная с 1945 года, когда без фактического согласия президента России влиять на Вислинский залив здесь было невозможно", – сказал Дуда. 

Фото: prezydent.pl
Фото: prezydent.pl

Дуда подчеркнул, что открытие водного канала 17 сентября имеет большое символическое значение, поскольку в этот день 82 года назад СССР вместе с нацистской Германией напали на Польшу и лишили польское государство независимости до 1989 года, пишет "Укринформ"

Теги: Польша, строительство, Балтийское море, Анджей Дуда, корабли, судоходство
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