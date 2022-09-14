США предложили помощь Польше в строительстве шести атомных реакторов

После встречи министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы с послом США в Польше Марком Бжезинским и президентом Westinghouse Electric в Польше Мирославом Коваликом была представлена двусторонняя дорожная карта по строительству шести крупных ядерных реакторов с использованием технологий США.
В отчет также закладывается основа для стратегического сотрудничества между США и Польшей в сфере гражданской атомной энергетики.
По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, отчет является важным шагом на пути к развитию в Польше надежной гражданской атомной промышленности с нулевым уровнем выбросов углерода. Это, по ее мнению, приведет к созданию еще одного европейского источника энергии, свободного от влияния России.
В свою очередь Анна Москва заявила, что размещение атомной энергетики в Польше внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие и обеспечение энергетической безопасности, что стало решающим в связи с началом агрессии России против Украины.
После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены, поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа.