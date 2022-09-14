США предложили помощь Польше в строительстве шести атомных реакторов

Закладывается основа для сотрудничества между США и Польшей в сфере гражданской атомной энергетики Фото: EPA

После встречи министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы с послом США в Польше Марком Бжезинским и президентом Westinghouse Electric в Польше Мирославом Коваликом была представлена двусторонняя дорожная карта по строительству шести крупных ядерных реакторов с использованием технологий США.

В отчет также закладывается основа для стратегического сотрудничества между США и Польшей в сфере гражданской атомной энергетики.

По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, отчет является важным шагом на пути к развитию в Польше надежной гражданской атомной промышленности с нулевым уровнем выбросов углерода. Это, по ее мнению, приведет к созданию еще одного европейского источника энергии, свободного от влияния России.

В свою очередь Анна Москва заявила, что размещение атомной энергетики в Польше внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие и обеспечение энергетической безопасности, что стало решающим в связи с началом агрессии России против Украины.