В Польше за трое суток пограничники задержали 349 мигрантов

С начала года польские пограничники задержали 871 мигранта Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

Самая большая группа нелегальных мигрантов – 85 человек – была задержана в субботу, 8 августа, сотрудниками пограничного поста в Кузнице.

Все иностранные граждане проходят тестирование на коронавирус. Пограничники также устанавливают их личности, страну происхождения и возраст. Затем по решению суда их отправляют в охраняемые изоляторы.

С начала года сотрудники пограничного отряда задержали 871 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы.