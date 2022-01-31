В Португалии парламентские выборы выиграла правящая партия социалистов

Выборы проходили в очном и заочном форматах Фото: ЕРА

Социалистическую партию поддержали 41,69% избирателей (более 2,2 млн голосов). В парламенте эта политическая сила получает 115 мандатов из 230.

Второе место на выборах занимает Социал-демократическая партия – 27,8%, 69 мандатов.

11 мандатов в Ассамблее получает правая национал-популистская партия Chega ("Хватит!"), ее поддержали 7,15% избирателей.

Еще три политические силы получили на выборах от 4% до 5% голосов, они получают от пяти до восьми мандатов.

Всего в парламенте Португалии будут представители 10 партий.

Скриншот: cnnportugal.iol.pt

Общая явка на выборах составила почти 58%.

Португальский телеканал RTP называет победу социалистов с таким результатом "большим сюрпризом", отметив, что Кошта остается премьер-министром, несмотря на то, что именно выполнение его программы "ускорило кризис" в стране.