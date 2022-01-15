Зеленский не отказывается от идеи электронного голосования на выборах в Украине – СМИ

Зеленский неоднократно говорил о желании предоставить гражданам возможность голосовать в интернете Фото: president.gov.ua

"Вопрос только в технологических возможностях, чтобы помешать какому-либо вмешательству в систему", – объяснил собеседник.

По его данным, сейчас идет работа над технической стороной вопроса и нужно время на проведение тестирования.

Однако пока неизвестно, успеют ли разработать механизм к очередным выборам.

"Немного позже будет понятно", – отметил источник НВ.