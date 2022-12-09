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В правительстве Ичкерии заявили, что чеченский блогер Абдурахманов жив. СМИ сообщали о его убийстве

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Чеченский госканал обвинял в убийстве Абдурахманова живущую за границей оппозицию, в оппозиции напоминали о его конфликте с властями
Чеченский госканал обвинял в убийстве Абдурахманова живущую за границей оппозицию, в оппозиции напоминали о его конфликте с властями
Скриншот: AbuSaddamShishani / YouTube

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, заявил глава правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев. Об этом пишет издание "Кавказ.Реалии".

В пресс-службе правительства добавили, что Абдурахманов находится под защитой шведской полиции. Там также отвергли слова директора ЧГТРК "Грозный" о якобы причастности Закаева к возможному убийству Абдурахманова.

Издание обратилось в полицию Швеции с официальным запросом.

"Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию", – говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова, писало "Кавказ.Реалии".

О том, что известный блогер Абдурахманов был убит в Швеции, в начале декабря сообщило несколько источников, поначалу – Telegram-каналы, позднее и СМИ. Последняя запись в Telegram-канале блогера была опубликована вечером 30 ноября.

Руководитель ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов заявил, что к возможному убийству блогера причастен живущий в эмиграции Закаев.

6 декабря Закаев дал интервью телеканалу "Киев", в котором отметил, что деятельность Абдурахманова очень болезненна для главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения. Он напомнил, что Абдурахманов покинул Россию после конфликта с родственником главы Чечни.

Контекст:

Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. На его YouTube-канале ABU-SADDAM SHISHANI почти 500 тыс. подписчиков. В 2015 году он уехал из России после того, как у него произошел конфликт с родственниками Кадырова. Он получил статус политического беженца в Швеции. Как отмечала "Немецкая волна", в Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с джихадистами из "Исламского государства". 

В 2020 году на Абдурахманова совершалось покушение – на него напал мужчина с топором. Блогер сумел обезвредить нападавшего и передать его полиции. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. 

В декабре 2021 года блогер сообщил о пропаже его родственников. Родственники пропали также у еще пятерых чеченских оппозиционеров, живущих вне Чечни. По данным "Русской службы BBC", почти все критики Кадырова живут за границей и имеют давний конфликт с чеченским руководством. 

Теги: смерть, Чечня, убийство, Швеция, Ахмед Закаев, Ичкерия, эмиграция, блогер, Тумсо Абдурахманов
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