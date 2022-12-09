В правительстве Ичкерии заявили, что чеченский блогер Абдурахманов жив. СМИ сообщали о его убийстве

Чеченский госканал обвинял в убийстве Абдурахманова живущую за границей оппозицию, в оппозиции напоминали о его конфликте с властями Скриншот: AbuSaddamShishani / YouTube

В пресс-службе правительства добавили, что Абдурахманов находится под защитой шведской полиции. Там также отвергли слова директора ЧГТРК "Грозный" о якобы причастности Закаева к возможному убийству Абдурахманова.

Издание обратилось в полицию Швеции с официальным запросом.

"Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию", – говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова, писало "Кавказ.Реалии".

О том, что известный блогер Абдурахманов был убит в Швеции, в начале декабря сообщило несколько источников, поначалу – Telegram-каналы, позднее и СМИ. Последняя запись в Telegram-канале блогера была опубликована вечером 30 ноября.

Руководитель ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов заявил, что к возможному убийству блогера причастен живущий в эмиграции Закаев.

6 декабря Закаев дал интервью телеканалу "Киев", в котором отметил, что деятельность Абдурахманова очень болезненна для главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения. Он напомнил, что Абдурахманов покинул Россию после конфликта с родственником главы Чечни.