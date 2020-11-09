В РФ задержали солдата, которого подозревают в убийстве трех сослуживцев. СМИ выяснили причину нападения

По данным "Интерфакса", 20-летний солдат-срочник Антон Макаров угнал автомобиль, когда пытался скрыться после нападения на сослуживцев. Источники агентства считают, что причиной его поведения стал нервный срыв.

20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, задержали. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа.

Источники агентства в правоохранительных органах рассказали, что правоохранители получили сигнал об угоне автомобиля мужчиной в форме. Угонщика заблокировали на дороге, им оказался Макаров.

Нападение произошло утром 9 ноября. По данным следствия, солдат топором убил офицера и отобрал у него табельное оружие, после этого расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен.

Следком РФ открыл дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 и п. "б" ч. 4 ст. 226 Уголовного Кодекса РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

По данным "Интерфакса", основной причиной убийств следствие считает нервный срыв у срочника.