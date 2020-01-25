Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В РФ заявили, что идея Качиньского о российских репарациях – попытка сгладить дипломатический провал

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что Польша действительно пострадала от сталинских репрессий, но не больше, чем другие народы. Так он прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о репарациях от РФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ расценили слова Качиньского как провокацию
В РФ расценили слова Качиньского как провокацию
Фото: pixabay.com

Слова лидера правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о российских репарациях – это провокация. Об этом 25 января в Facebook заявил член Совета Федерации РФ, глава комитета по международным делам Константин Косачев.

"Нарочито провокационные заявления... Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне – это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента [Анджея Дуды] в памятных мероприятиях в Иерусалиме", – написал он.

Российский сенатор утверждает, что "в Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать "дезинформацию" на исторические темы, но, к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши".

"Может, это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше", – отметил Косачев.

Он считает, что речь идет об "играх на домашнюю публику с выставлением исторических счетов".

"Это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно – больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод", – заявил Косачев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2701877959892949&id=100002123135703

Качиньский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия должна, как и Германия, платить репарации Польше.

5 января президент Польши Анджей Дуда, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц, отказался от участия, потому что организаторы не хотели предоставлять ему слово. Среди приглашенных на церемонию в Израиле был и президент РФ Владимир Путин.

Теги: Россия, Израиль, Польша, Ярослав Качиньский, политика, Анджей Дуда, Константин Косачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS