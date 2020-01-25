В РФ заявили, что идея Качиньского о российских репарациях – попытка сгладить дипломатический провал

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что Польша действительно пострадала от сталинских репрессий, но не больше, чем другие народы. Так он прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о репарациях от РФ.

Слова лидера правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о российских репарациях – это провокация. Об этом 25 января в Facebook заявил член Совета Федерации РФ, глава комитета по международным делам Константин Косачев.

"Нарочито провокационные заявления... Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне – это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента [Анджея Дуды] в памятных мероприятиях в Иерусалиме", – написал он.

Российский сенатор утверждает, что "в Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать "дезинформацию" на исторические темы, но, к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши".

"Может, это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше", – отметил Косачев.

Он считает, что речь идет об "играх на домашнюю публику с выставлением исторических счетов".

"Это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно – больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод", – заявил Косачев.

Качиньский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия должна, как и Германия, платить репарации Польше.

5 января президент Польши Анджей Дуда, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц, отказался от участия, потому что организаторы не хотели предоставлять ему слово. Среди приглашенных на церемонию в Израиле был и президент РФ Владимир Путин.