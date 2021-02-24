В России для активиста запросили более 6,5 года тюрьмы за видео про суд над Путиным и Песковым

В 2019 году российский активист Карим Ямадаев опубликовал видео о суде над якобы президентом России Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Теперь судят уже активиста, прокурор просит для него более шести лет тюрьмы за "призывы к терроризму".

В России прокурор запросил шесть лет и семь месяцев колонии для активиста из Татарстана Карима Ямадаева за постановочное видео, где судят якобы президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главу "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщил в Telegram глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Видео было опубликовано в конце декабря 2019 года. На нем некий судья избирает меру наказания для трех человек, скованных наручниками и с мешками на головах. На них прикреплены листы с надписями "Дмитрий Песков", "Игорь Сечин" и "Владимир Путин". Их "обвинили" в преступлениях против человечности.

По сюжету ролика "Пескову" и "Сечину" выносят смертный приговор и приводят его в исполнение прямо в зале суда, "судья" с оружием в руках выводит их из кадра. Приговор "Путину" в ролике не оглашается.

Как отмечает Чиков, сюжет видео, по задумке автора, развивается в 2022 году.

В описании к видео сказано, что "авторский и актерский состав веб-сериала – это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе".

За этот ролик Ямадаева обвинили в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). По второй статье прокуратура запросила девять месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Ямадаев вину не признает и настаивает на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме, отмечает Чиков.

ВИДЕО

Видео: Судья Грэмм / YouTube

В 2019 году Ямадаев получил 28 суток административного ареста за инсталляцию в виде могилы Путина у здания Следственного комитета в Набережных Челнах.