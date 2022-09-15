В России на фоне поражений на фронте отказываются от празднований дней города

Соколовский написал на своей странице во "Вконтакте", что решение об отмене празднования дня города Советска стало "итогом серьезного коллективного обсуждения".

"Причина – напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг. После похорон одного из участников специальной военной операции, которые пройдут в этот четверг, радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам", – написал Соколовский.

Праздник в Советске должен был пройти с 16-го по 18 сентября.

Издание "Новый Калининград" сообщило также, что вслед за Советском празднование дня города отменили в городе Черняховск. Вместо трат на праздничные фейерверки местные власти решили финансово помочь матерям и вдовам погибших в Украине солдат.

Губернатор Ростова-на-Дону также написал в Telegram, что принял решение концерт и фейерверк в Ростове на день города отменить. Причин своего решения он не объяснил, но при этом написал, что видит все комментарии в соцсетях.

Местное издание 161.ru сообщило, что 17 сентября в Ростове должны были выступить Юлианна Караулова и Олег Газманов.

В этот же день, 17 сентября, должен был состояться день города Воронежа. Однако губернатор Гусев написал в Telegram, что празднования "в привычном формате" не будет. В городе отменили торжественное открытие праздника, салют и массовые мероприятия.

"Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни", – написал Гусев.

"Радио Свобода" сообщило, что салюты и концерты с участием звезд эстрады отменили также в Краснодаре, Рязани и Армавире.