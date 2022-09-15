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В России на фоне поражений на фронте отказываются от празднований дней города

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Российские власти отказываются от праздников и салютов
Российские власти отказываются от праздников и салютов
Фото: ЕРА

В России в ряде регионов местные власти отказались от проведений дней города в связи с войной в Украине. Об этом 13–14 сентября сообщили в социальных сетях глава администрации Советска Калининградской области Григорий Соколовский, губернатор Ростова-на-Дону Василий Голубев и губернатор Воронежа Александр Гусев.

Соколовский написал на своей странице во "Вконтакте", что решение об отмене празднования дня города Советска стало "итогом серьезного коллективного обсуждения".
 
"Причина – напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг. После похорон одного из участников специальной военной операции, которые пройдут в этот четверг, радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам", – написал Соколовский.
 
Праздник в Советске должен был пройти с 16-го по 18 сентября.
 
Издание "Новый Калининград" сообщило также, что вслед за Советском празднование дня города отменили в городе Черняховск. Вместо трат на праздничные фейерверки местные власти решили финансово помочь матерям и вдовам погибших в Украине солдат.
 
Губернатор Ростова-на-Дону также написал в Telegram, что принял решение концерт и фейерверк в Ростове на день города отменить. Причин своего решения он не объяснил, но при этом написал, что видит все комментарии в соцсетях.

Местное издание 161.ru сообщило, что 17 сентября в Ростове должны были выступить Юлианна Караулова и Олег Газманов.
 
В этот же день, 17 сентября, должен был состояться день города Воронежа. Однако губернатор Гусев написал в Telegram, что празднования "в привычном формате" не будет. В городе отменили торжественное открытие праздника, салют и массовые мероприятия.
 
"Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни", – написал Гусев.

"Радио Свобода" сообщило, что салюты и концерты с участием звезд эстрады отменили также в Краснодаре, Рязани и Армавире.
Контекст:

В регионах России начали отменять праздничные мероприятия после проведения дня города в Москве 10 сентября. Праздник сопровождался салютом, который раскритиковали пользователи соцсетей. "В Москве сегодня вечером праздничный салют будет. Москва салютует освобождению Изюма, Купянска, Лимана и Балаклеи от фашистских захватчиков! Слава ЗСУ!", -- писали блоггеры.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.

Теги: Россия, Ростов, День города, праздники, Воронеж, Калининград, массовые мероприятия, губернатор, население, власти
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