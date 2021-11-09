В России новый рекорд смертности среди пациентов с COVID-19 – более 1,2 тыс. за сутки

В России число жертв коронавируса приближается к 250 тыс. Фото: ЕРА

Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель умерших был зафиксирован 3 ноября – 1195.

С 25 октября в России ежедневно умирает не менее 1,1 тыс. больных с COVID-19.

В понедельник больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (95) и Санкт-Петербурге (88).

Всего с начала эпидемии от этой болезни умерло 249 215 россиян, зафиксировано 8,87 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,25 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.