В России объявили в розыск командующего Военно-морскими силами Украины

Неижпапа был назначен командующим ВМС Украины 11 июня 2020 года Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Об этом 27 апреля сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ", – говорится в базе данных розыска МВД РФ.

Отмечается, что Неижпапа якобы заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальная мера наказания которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ходатайство о заочном аресте Неижпапы поступило в Хамовнический райсуд Москвы, указывает ТАСС.