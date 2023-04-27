В России объявили в розыск командующего Военно-морскими силами Украины

Об этом 27 апреля сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.
"Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ", – говорится в базе данных розыска МВД РФ.
Отмечается, что Неижпапа якобы заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальная мера наказания которой предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ходатайство о заочном аресте Неижпапы поступило в Хамовнический райсуд Москвы, указывает ТАСС.
Уроженец Севастополя Неижпапа был назначен командующим ВМС Украины 11 июня 2020 года.
16 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский повысил в звании Неижпапу до вице-адмирала.
Указ был подписан через несколько дней после уничтожения российского флагманского крейсера "Москва" в Черном море с помощью противокорабельных ракет украинского производства "Нептун". Дивизионы с "Нептуном" должны входить в состав ВМС.