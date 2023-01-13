В России предложили конфисковывать имущество тех, кто против войны в Украине и выехал из страны

По его словам, выехавшие граждане "считают возможным оскорблять РФ, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". Цель таких людей – "выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", считает Володин.

В России уже действуют изменения в законодательстве, которые расценивают критику войны как призывы к экстремизму. Спикер считает, что этого недостаточно, и эмигранты "живут безбедно".

Они сдают недвижимость в РФ и "чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться". Володин предложил дополнить соответствующие статьи УК пунктом о конфискации российского имущества.