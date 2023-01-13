В России предложили конфисковывать имущество тех, кто против войны в Украине и выехал из страны

По его словам, выехавшие граждане "считают возможным оскорблять РФ, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". Цель таких людей – "выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом", считает Володин.
В России уже действуют изменения в законодательстве, которые расценивают критику войны как призывы к экстремизму. Спикер считает, что этого недостаточно, и эмигранты "живут безбедно".
Они сдают недвижимость в РФ и "чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться". Володин предложил дополнить соответствующие статьи УК пунктом о конфискации российского имущества.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину и требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией". Такой же терминологии и использования исключительно официальных российских источников при освещении развязанной Россией войны требуют от СМИ, угрожая блокировкой. Из-за отказа выполнять это требование в РФ только в первую неделю войны заблокировали десятки изданий.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.