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В России случился очередной мощный пожар. Загорелись цистерны с расстворителем в Дзержинске. Видео

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Площадь пожара достигла 2,5 тыс. м&sup2;
Площадь пожара достигла 2,5 тыс. м²
Скриншот: NEXTA / Twitter

Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом случился пожар на территории завода "ЛД-Трейд", где занимаются производством и поставкой растворителей. Об этом сообщили ТАСС и Newsroom24, видео опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

Пожар начался с возгорания одной цистерны с растворителем, затем вспыхнули еще семь, площадь пожара выросла до 2,5 тыс. м².

К тушению пожара пришлось привлечь пожарный поезд. Рядом с заводом дежурила полиция, чтобы пропускать машины экстренных служб вне гражданских авто.

К 14.41 пожар ликвидировали, о жертвах или пострадавших не сообщается. Как пишет Ni Mash, цистерны в дзержинской промзоне загорелись из-за нарушения техники безопасности во время перекачки растворителя.

Емкости стояли на территории "ЛД-Трейда" в ожидании разгрузки. Во время бункеровки жидкость полилась мимо и из-за случайной искры все вокруг вспыхнуло.

Контекст:

В последнее время в России часто происходят масштабные пожары. 1 мая горел склад боеприпасов к западу от Белгорода, 2 мая – пороховой завод, который снабжает россиян зарядами для ПВО и "Градов", 3 мая – склад издательства "Просвещение".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, пожар, спасатели
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