В России случился очередной мощный пожар. Загорелись цистерны с расстворителем в Дзержинске. Видео

Пожар начался с возгорания одной цистерны с растворителем, затем вспыхнули еще семь, площадь пожара выросла до 2,5 тыс. м².

К тушению пожара пришлось привлечь пожарный поезд. Рядом с заводом дежурила полиция, чтобы пропускать машины экстренных служб вне гражданских авто.

In the industrial zone of the city of #Dzerzhinsk (#NizhnyNovgorod region, #Russia), a tanker with solvent is on fire. pic.twitter.com/HoDYVKBFKw — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2022

К 14.41 пожар ликвидировали, о жертвах или пострадавших не сообщается. Как пишет Ni Mash, цистерны в дзержинской промзоне загорелись из-за нарушения техники безопасности во время перекачки растворителя.



Емкости стояли на территории "ЛД-Трейда" в ожидании разгрузки. Во время бункеровки жидкость полилась мимо и из-за случайной искры все вокруг вспыхнуло.