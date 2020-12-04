В России у взлетавшего самолета с пассажирами треснуло лобовое стекло

Экипаж пассажирского самолета Як-40, в котором при вылете из российского Петропавловска-Камчатского треснуло лобовое стекло, принял решение прекратить полет.

Як-40 выпускался до 1981 года Фото: wikipedia.org (архив)

4 декабря в Петропавловске-Камчатском на Дальнем востоке России у пассажирского самолета Як-40 треснуло лобовое стекло. Об этом проинформировала местная транспортная прокуратура.

"У воздушного судна Як-40, следовавшего рейсом по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тигиль, при наборе высоты треснуло лобовое стекло. На борту находились 21 пассажир и два члена экипажа. ...Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что посадка прошла благополучно, люди в самолете не пострадали.

Пострадавший Як-40 эксплуатирует АО "Камчатское авиационное предприятие".

Начато расследование инцидента на предмет "исполнения законодательства в сфере безопасности полетов".

Як-40 – турбореактивный пассажирский самолет для местных авиалиний, разработанный в СССР в 1960-е годы. Выпускался до 1981 года.