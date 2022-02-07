В России учительница заявила, что ее уволили за чтение школьникам стихов "врагов народа" Введенского и Хармса

Директор гимназии Светлана Лебедева, по словам учительницы, приказала ей уволиться, назвав писателей "врагами народа" и "пособниками фашистов".
"Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд", – поделилась Сапрыкина.
В школе учительнице заявили, что уволят ее "по статье утрата доверия", если она не уйдет сама, потому что ей "нельзя доверять детей" как "совершенно неподконтрольной". При этом Сапрыкина утверждает, что этот урок обговаривала заранее с завучем.
В результате Сапрыкина уволилась "по собственному желанию".
"Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям", – написала учительница.
"Она у нас проработала совсем недолго, с сентября по ноябрь, наверное. И уволилась по собственному желанию, нашла себе другое место работы", – заявила в комментарии "Новой газете" замдиректора гимназии по воспитательной работе Татьяна Судакова-Голлербах.
Российский писатель и поэт, основоположник абсурдизма в русской литературе Даниил Хармс (настоящая фамилия – Ювачев) родился в 1905 году в Санкт-Петербурге. В 1941 году был арестован по доносу за "контрреволюционную пораженческую агитацию". Умер в 1942 году во время блокады в психиатрическом отделении больницы тюрьмы "Кресты". Произведения Хармса оставались запрещенными до реабилитации в 1956 году.
В 2016 году художники нарисовали на доме, где жил Хармс, его портрет, но местные власти потребовали его закрасить. Осенью 2021 года требование уничтожить рисунок поддержал суд, сообщила "Фонтанка".
Александр Введенский – русский поэт, драматург, детский писатель. Родился в 1904 году в Санкт-Петербурге. Причислял себя к футуристам, вместе с Хармсом участвовал в ОБЭРИУ. Несколько лет жил в Харькове, где в сентябре 1941 года был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Был этапирован в Казань, но в пути 19 декабря 1941 года скончался, по официальным документам, от плеврита. Реабилитирован в 1964 году. При жизни печатался в основном как детский поэт, большинство "взрослых" текстов Введенского было опубликовано посмертно.