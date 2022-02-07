В России учительница заявила, что ее уволили за чтение школьникам стихов "врагов народа" Введенского и Хармса

Директор гимназии Светлана Лебедева, по словам учительницы, приказала ей уволиться, назвав писателей "врагами народа" и "пособниками фашистов".

"Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд", – поделилась Сапрыкина.

В школе учительнице заявили, что уволят ее "по статье утрата доверия", если она не уйдет сама, потому что ей "нельзя доверять детей" как "совершенно неподконтрольной". При этом Сапрыкина утверждает, что этот урок обговаривала заранее с завучем.

В результате Сапрыкина уволилась "по собственному желанию".

"Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям", – написала учительница.

"Она у нас проработала совсем недолго, с сентября по ноябрь, наверное. И уволилась по собственному желанию, нашла себе другое место работы", – заявила в комментарии "Новой газете" замдиректора гимназии по воспитательной работе Татьяна Судакова-Голлербах.