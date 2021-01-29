ГОРДОН
 
 
МИР

В РФ задержали настоятеля Храма летающего макаронного монстра, его обвиняют в сотрудничестве с "Открытой Россией"

Нижегородского активиста Михаила Иосилевича обвиняют в сотрудничестве с организацией "Открытая Россия": он якобы предоставил своё помещение для проведения тренингов наблюдателей накануне выборов.

Иосилевич обвинение, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы, считает абсурдным
Иосилевич обвинение, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы, считает абсурдным
Фото: Дело Иосилевича / Telegram

В Нижнем Новгороде задержан бизнесмен, активист Михаил Иосилевич, которого обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией" "Открытая Россия". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

К нему домой пришли полицейские и предложили проехать в Следственный комитет, чтобы составить протокол задержания. Полицейские уведомили Иосилевича о направленном в суд ходатайстве об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Заседание суда состоится завтра, 30 января.

"Какой-то беспредел. Подписку о невыезде я не нарушал. Это превышение полномочий в чистом виде", – написал он.

Предыдущую меру пресечения избрали в октябре 2020 года. Тогда же в рамках этого дела прошли обыски не только у Иосилевича, но и у ряда нижегородских активистов, в том числе, главного редактора издания Koza.Press Ирины Славиной. На следующий день журналистка подожгла себя у здания местного МВД. Следственный комитет РФ отказался открывать дело о доведении до самоубийства.

Михаила Иосилевича обвиняют в сотрудничестве с организацией "Открытая Россия": он предоставил своё помещение для проведения тренингов наблюдателей накануне выборов. Сам он обвинение, по которому ему грозит до шести лет лишения свободы, считает абсурдным – тренинги в его кафе проводило движение "Голос", пояснял он "Радио Свобода".

В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько связанных с оппозиционером Михаилом Ходорковским организаций, зарегистрированных в Великобритании и США, в том числе, движение "Открытая Россия". Оно не было запрещено, но на его активистов регулярно открывают административные дела. В конце марта 2019 года "Открытая Россия" объявила о самоликвидации по соображениям безопасности.

Михаила Иосилевича называют основателем и настоятелем (вискарием) Церкви летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде. Он один из немногих адептов своей религии, который добился в России разрешения сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове в знак принадлежности к пастафарианству.

Теги: арест, Следственный комитет РФ, Нижний Новгород, Открытая Россия, активист, задержание, пастафарианство, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
Кекелия показала девятимесячного сына
Кекелия показала девятимесячного сына
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Названы дата и место прощания с Лановым
Названы дата и место прощания с Лановым
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
Апина, сидя на унитазе, обратилась к СБУ и призналась, что проникала в Украину "тайными тропами"
Апина, сидя на унитазе, обратилась к СБУ и призналась, что проникала в Украину "тайными тропами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS