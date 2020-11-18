В России зарегистрирован максимум суточных потерь от COVID-19

С начала эпидемии в России от коронавирусной инфекции скончалось почти 35 тыс. человек.

В России коронавирусом заразились почти 2 млн человек Фото: EPA

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончалось 456 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19.

Это максимальные суточные потери с начала эпидемии в России.

Всего в РФ зарегистрировано 34 387 связанных с COVID-19 смертей.

С начала эпидемии коронавирусом заразилось 1,99 млн человек (из которых 20 985 за последние сутки), выздоровело 1,5 млн человек, 25 179 из них – за прошедшие 24 часа. Это максимальное число выздоровевших за один день.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 18 ноября в мире коронавирусом заразилось 55,65 млн человек, из них 1,34 млн умерли, 35,8 млн выздоровели.