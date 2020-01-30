В России заявили об упрощении вступления в российское гражданство для украинцев и белорусов

Управление по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ предлагает освободить граждан Украины и Беларуси от собеседования на предмет знания русского языка при вступлении в российское гражданство.

Для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность российского гражданства после получения вида на жительство в РФ Фото: pixabay.com

Для жителей Беларуси и Украины будет упрощена процедура приобретения российского гражданства, заявила 29 января журналистам начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова, сообщил "Интерфакс".

По ее словам, МВД предлагает освободить граждан Украины и Беларуси от собеседования на предмет знания русского языка, министерство уже разработало соответствующие законопроекты.

Казакова добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность приобретения российского гражданства после получения вида на жительство в РФ. Она отметила, что "чем проще иностранцам в России будет оформить документы для проживания, тем меньше будет негативных явлений в виде незаконной миграции".

Президент России Владимир Путин 17 июля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

На заседании 17 октября 2019 года российское правительство одобрило проект закона о признании украинцев и белорусов носителями русского языка. Этот законопроект предусматривает возможность получения статуса носителя русского языка без собеседования при подаче соответствующего заявления.