В российском Приморье найден мертвым военный комиссар

Там указано, что у комиссара "остановилось сердце". Однако местные СМИ "Время перемен" и "Байкал 24" пишут, что на теле были признаки самоубийства.

"Тело комиссара, участника военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером около забора дома на Селедцова. Полиция рассматривает версии убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни – был уравновешен и уверен в себе", – сообщает телеграм-канал Amur Mash.