В российской Тюмени мужчина захватил отделение банка, требуя 13 млн рублей

Мужчину удалось уговорить отпустить заложников и выйти к полиции с поднятыми руками.

По данным источников 72.ru, злоумышленник требовал от банка 13 млн рублей ($177 тыс.) и взял в заложники двоих сотрудниц банка. Из рюкзака террориста торчала провода. Как выяснилось после задержания, у него не было взрывного устройства и даже его муляжа. В рюкзаке находился обычный термос с проводами.

По данным СМИ, захватчиком оказался местный житель Александр Гринченко, ему 32 года. По неподтвержденной информации, он состоит на учете в специализированном психиатрическом учреждении.