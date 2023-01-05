В Санкт-Петербурге в результате сильного пожара на предприятии, торгующем тракторами из Беларуси, погибли два человека. Видео

В Санкт-Петербурге в результате пожара погибли два человека Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Отмечается, что пожар охватил 420 м² производственного здания. О возгорании стало известно в 9.16 по местному времени. Огонь удалось локализовать и впоследствии ликвидировать, на месте инцидента работали более 30 пожарных.

Издание сообщает о гибели двух человек в результате пожара, данных о личностях погибших пока нет.

Как писал Telegram-канал "Mash на Мойке", над Пулковским шоссе виднелся столб контрастного дыма. Предварительно известно, что в момент возгорания в здании находились люди.

Видео пожара также опубликовало в Telegram управление стратегических коммуникаций ВСУ, отметив, что это очередной в серии охвативших Россию пожаров.