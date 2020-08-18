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В США разрешили добычу нефти в заповеднике на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила добычу нефти на территории Национального нефтяного заповедника на Аляске. Примерно половину заповедных площадей открыла для нефте- и газодобычи администрация предыдущего американского президента Барака Обамы.

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Нефтяные буровые установки в штате Аляска
Нефтяные буровые установки в штате Аляска
Фото: ЕРА

Бюро землеустройства министерства внутренних дел США обнародовало план, в соответствии с которым 7,5 млн из 9,3 млн гектаров Национального нефтяного заповедника на Аляске будут открыты для добычи нефти. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

По словам министра внутренних дел США Дэвида Бернара, согласно плану Трампа по расширению доступа к огромному энергетическому потенциалу США, разработки будут вестись на всем озере Тешекпук на севере Аляски, а также в районах вдоль реки Колвилл на западе штата.

По мнению экспертов, реализация данного плана позволит увеличить добычу топлива примерно на 500 тыс. баррелей в день в течение 20 лет.

Теги: США, нефть, Аляска, Дональд Трамп, заповедник
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