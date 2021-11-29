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В США собрали $1,6 млн мужчине, который незаконно отсидел в тюрьме почти 43 года

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Стрикленду по закону не полагается компенсация
Стрикленду по закону не полагается компенсация
Скриншот: ABC News / YouTube

В США для 62-летнего Кевина Стрикленда, который незаконно провел почти 43 года за решеткой, собрали $1,6 млн. Средства собирали на краундфандинговой платформе GoFundMe.

Организовала сбор средств Триша Рохо Бушнелл – один из юристов, защищавших Стрикленда. Пожертвования сделали почти 5700 человек.

Как отмечает BBC, мужчину приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения на 50 лет в 1978 году. Тогда четверо нападавших застрелили трех человек в доме.

Четвертая жертва Синтия Дуглас смогла сбежать, притворившись мертвой. Она заявляла, что видела Стрикленда на месте происшествия, отмечет CNN. При этом узнала она его только на следующий день, так как у него были похожие волосы. В день инцидента Дуглас не могла его узнать из-за употребления коньяка и марихуаны.

Сам Стрикленд уверял, что в ночь инцидента сидел дома и смотрел телевизор. Никакие вещественные доказательства никогда не связывали его с убийствами.

Позже Дуглас признала, что допустила ошибку и неверно идентифицировала Стрикленда. Последние 30 лет вместе с проектом Midwest Innocence она добивалась его освобождения.

По делу также осудили еще двух человек. Один из них утверждал, что Стрикленд непричастен к убийству, пишет The New York Times. Несмотря на это, мужчина отсидел 43 года, прежде чем суд снял с него все обвинения.

Кампанию по сбору средств юристы решили организовать, так как Стрикленду не выплатили никакой компенсации за ложное решение суда. По словам его адвокатов, штат Миссури выплачивает компенсацию только заключенным, оправданным на основании анализа ДНК, а не показаний очевидцев.

Теги: США, убийство, тюрьма, компенсация
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