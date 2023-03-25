В США в грузовом поезде задохнулись два мигранта, еще 15 пострадали

О мигрантах в поезде сообщил аноним Скриншот видео: ksat.com

Инцидент произошел в районе города Ювалде. В местную службу экстренной помощи поступил анонимный звонок о том, что многочисленные иммигранты задыхаются в движущемся грузовом поезде.

Когда поезд остановили, в нем обнаружили тела двух задохнувшихся мигрантов, еще около 15 пострадали.

К расследованию ситуации привлекли федеральных следователей.

Начальник полиции Ювалде Даниэль Родригес рассказал, что многие из мигрантов были в вагонах в жару и пострадали от обезвоживания, сообщил KSAT.

По меньшей мере трех мигрантов задержали.

По данным телеканала, температура в том районе составляла более +30 градусов.

Штат Техас находится на границе США с Мексикой.