В Аргентине после употребления кокаина скончались не менее 20 человек

По одной из версий, кокаин испортили специально Фото: ЕРА (архив)

Расследование показало, что погибшие и еще несколько десятков человек, которые попали в больницы в том числе в тяжелом состоянии, могли покупать наркотики у одного и того же торговца в столичном районе Трес-де-Фебреро.

По предварительной версии, кокаин, который обычно покупается в чистом виде, торговцы разбавили высокотоксическим веществом.

Силовики не исключают, что число жертв вырастет. Смерти людей после употребления кокаина называют "внезапными", и в связи с этим не всех умерших могли пока обнаружить.

Министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни обратился к гражданам с просьбой не употреблять наркотики, купленные за последние 24 часа.

Издание приводит версию, что наркотики могли быть специально отравлены наркоторговцами, чтобы разрушить бизнес конкурентов.

По последним сведениям, в больницах находится 74 человека, которые отравились кокаином.

Силовики уже проводят аресты, известно как минимум о 10 задержаниях.