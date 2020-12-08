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В Турции прошла волна арестов по делу об организации госпереворота

Прокуратура турецкого Измира выдала ордера на арест 304 человек, в том числе на 295 действующих турецких военнослужащих. Полиция уже задержала 266 человек, их обвиняют в причастности к организации государственного переворота в 2016 году.

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Турция подозревает в организации госпереворота проповедника Гюлена и его организацию FETO
Турция подозревает в организации госпереворота проповедника Гюлена и его организацию FETO
Фото: ЕРА

Силы безопасности Турции арестовали 266 человек по обвинению в возможных связях с организацией FETO, членов которой официальная Анкара подозревает в попытке совершения государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu во вторник, 8 декабря.

Специальная полицейская операция прошла после того, как генеральная прокуратура турецкого Измира выдала ордера на арест 304 человек, в том числе 295 действующих военнослужащих. Задержанных обвиняют в переговорах по телефону с "тайными имамами", высокопоставленными членами FETO.

Прокуратура Анкары выдала ордера на 31 врача и шестерых "тайных имамов" в рамках расследования присутствия членов FETO в турецкой военно-медицинской академии Гюльхане. В столице Турции уже арестовали 21 из них.

В Стамбуле выдали ордера на арест 29 подозреваемых за финансирование FETO, полицейские группы задержали 22 подозреваемых. Прокуратура северо-западной провинции Балыкесир выдала ордера на арест в 12 провинциях 17 учителей, связанных с FETO. Полиция арестовала всех.

Попытка военного переворота произошла в Турции в июле 2016 года, в результате были убиты 249 человек, а пострадали 2193. Мятеж подавили за нескольких часов.

Власти Турции винят в организации переворота проживающего в США оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию FETO. Анкара требует его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказывал, что узнал о попытке военного переворота в стране от зятя. В ночь на 16 июля 2016 года в эфире телеканала CNN Turk Эрдоган призвал своих сторонников выходить на улицы. После этого он переехал из курортного города Мармарис в Даламан, откуда на своем самолете отправился в Стамбул. В СМИ сообщали, что заговорщики хотели сбить президентский самолет, но им это не удалось.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, арест, Стамбул, Измир, Анкара, государственный переворот, Фетхуллах Гюлен
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