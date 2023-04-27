В украинской разведке посоветовали россиянам не ходить на парад 9 мая

По данным СМИ, в этом году 9 мая на Красной площади в Москве пройдет парад с участием более 10 тыс. военных Фото: ЕРА

По его словам, украинская разведка владеет полной информацией обо всех мероприятиях, которые запланированы в России на 9 мая. В частности, речь идет о мерах безопасности, маршрутах и рассадке охраны "главных военных преступников РФ".

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками, преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что наказание за агрессию против Украины "может настигнуть военных преступников РФ в любой момент".

"Я думаю, что эта формулировка самодостаточна. Украина делает и будет делать все, чтобы защитить себя от военной агрессии современной так называемой Российской Федерации – Московии. Все для того, чтобы деоккупировать территории, что обязательно случится, и вернуться к границам 1991 года, а также обязательно сделать все для справедливого наказания военных преступников и всех, кто имеет отношение к этой геноцидной войне современной России против Украины", – отметил Юсов.