В украинской разведке посоветовали россиянам не ходить на парад 9 мая

По его словам, украинская разведка владеет полной информацией обо всех мероприятиях, которые запланированы в России на 9 мая. В частности, речь идет о мерах безопасности, маршрутах и рассадке охраны "главных военных преступников РФ".
"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками, преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – сказал представитель ГУР.
Он подчеркнул, что наказание за агрессию против Украины "может настигнуть военных преступников РФ в любой момент".
"Я думаю, что эта формулировка самодостаточна. Украина делает и будет делать все, чтобы защитить себя от военной агрессии современной так называемой Российской Федерации – Московии. Все для того, чтобы деоккупировать территории, что обязательно случится, и вернуться к границам 1991 года, а также обязательно сделать все для справедливого наказания военных преступников и всех, кто имеет отношение к этой геноцидной войне современной России против Украины", – отметил Юсов.
О готовящемся параде на Красной площади ранее сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, пишут "Ведомости". В Кремле допускали, что на параде на Красной площади будут представлены военные, участвовавшие в войне против Украины.
В начале апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "каких-либо изменений в планах проведения парада нет", но по-прежнему планируется, что на мероприятии "будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", сообщило издание "Газета.Ru".
По данным "Радио свобода", в этом году 9 мая на Красной площади в Москве пройдет парад с участием более 10 тыс. военных и 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент РФ Владимир Путин.
При этом власти Курской и Белгородской областей России, которые граничат с Украиной, решили не проводить в этом году парады, посвященные Дню Победы. Отказались от него и в ряде других регионов страны-агрессора. Оккупационные российские власти украинского Крыма также решили отказаться от проведения публичных мероприятий 9 мая.
Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко пообещал 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади 9 мая. "Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг – например, "Слава Украине", "Героям слава" и так далее", – назвал он условие.