В Узбекистане дочь экс-президента Гульнару Каримову приговорили к 13 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте признал дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлениях.

18 марта городской суд Ташкента приговорил старшую дочь покойного первого президента страны Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам тюрьмы. Об этом информирует сайт Верховного суда Узбекистана.

"Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений. Приговором суда Каримовой назначено наказание в виде 13 лет четырех месяцев лишения свободы", – сказано в сообщении.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

"Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года", – отметили в Верховном суде Узбекистана.

Приговоры были озвучены и другим обвиняемым по делу Каримовой. Пять человек получили сроки от пяти лет трех месяцев до 20 лет, еще двое были освобождены от ответственности из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

Политика, дипломата, певицу и модельера Гульнару Каримову называли возможной преемницей ее отца Ислама Каримова, но в 2013 году между ними произошел конфликт. В интервью BBC Uzbek в 2016 году сын Каримовой Ислам, проживающий в Лондоне, сообщил, что его мать с 2014 года находится под домашним арестом и не может покинуть страну.

В июле 2017 года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову арестовали. Отмечалось, что она еще в 2015 году была признана виновной по делу об уклонении от уплаты налогов, вымогательстве, присвоении государственного имущества. В отношении Каримовой расследуется еще одно уголовное дело по экономическим статьям.

По информации прокуратуры, общая сумма причиненного государству ущерба составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум ($314,32 млн), $1 млрд 651,8 млн, €26,1 млн.

В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы. После приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала.

Новые дела в отношении Каримовой были открыты в Узбекистане в августе 2019 года.