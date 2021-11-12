В ВОЗ назвали две страны, где не началась вакцинация от COVID-19

"Все страны начали вакцинацию, за исключением двух: Эритреи и Корейской Народно-Демократической Республики", – сказал он.

Гебрейесус пожаловался на неравномерное распределение вакцин в мире, отметив, что подавляющее большинство стран готовы проводить прививки, но ждут вакцин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным Bloomberg, в мире сделали более 7,42 млрд прививок от коронавируса, вакцинация началась в 184 странах. При этом агентство отмечает, что распределение вакцин в мире было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Власти КНДР публично заявляли, что в стране нет эпидемии коронавируса, при этом там приняли строгие меры для предотвращения его распространения. В частности, там заблокированы целые города и округа, отменены крупные культурные мероприятия, запрещены поездки между провинциями.

В феврале Северная Корея направила запрос на получение вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. В рамках программы КНДР должна была получить более 1,9 млн доз вакцины. По данным СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын, его семья и высокопоставленные чиновники в конце 2020 года были привиты экспериментальной китайской вакциной против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения по состоянию на конец июня не знала ни об одном случае коронавируса в КНДР.

В июле СМИ сообщали, что переговоры КНДР с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации о поставках вакцин от коронавируса зашли в тупик.