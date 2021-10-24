В Японии из-за противодействия терроризму остановили работу недавно запущенного ядерного реактора

Агентство отмечает, что энергоблок был запущен в июне после длительного бездействия, связанного с ужесточением требований к АЭС после аварии на АЭС "Фукусима" в марте 2011 года.

После возобновления работы на энергоблоке провели проверку и сделали вывод, что реконструкция не укладывается в установленные регулирующим органом сроки.

Kyodo News пишет, что энергоблок №3 стал первым ядерным энергоблоком в Японии, который работал больше установленного правительством ограничения в 40 лет. Запустить его позволил регулятор.

Энергоблоки №1 и №2 остановили на АЭС в 2015 году, после достижения ими 40-летнего лимита работы.