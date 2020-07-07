В Японии жертвами наводнений стали 52 человека

Число погибших в Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливнями, увеличилось до 52 человек, 12 человек пропали без вести.

В Японии во время ливней погибло 52 человека. Об этом сообщает телеканал NHK.

В префектуре Кумамото на юго-западе Японии жертвами стихии стал 51 человек, еще один человек погиб в префектуре Фукуока на этом же острове.

Два человека находятся в критическом состоянии, 12 пропали без вести. Практически все разыскиваемые – люди старше 75 лет.

Причиной гибели людей были наводнения и селевые потоки.

Продолжительные дожди обрушились на Японию в конце июня. По состоянию на 5 июля в результате наводнения в префектуре Кумамото погибло как минимум 16 человек.

Вода и селевые потоки смывали автомобили, а сотни людей ждали спасения на крышах домов, река Кума вышла из берегов.

В двух префектурах прекращено движение скоростных поездов синкансэн, появляются сообщения о перебоях с электричеством, интернетом и телефонной связью.

Премьер-министр Синдзо Абэ распорядился направить для оказания помощи жителям 10 тыс. военнослужащих сил самообороны.