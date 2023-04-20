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В Йемене в результате давки на раздаче милостыни погибло 78 человек

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Давка произошла в узком проходе возле школы
Давка произошла в узком проходе возле школы
Фото: ЕРА

В столице Йемена Сане произошла смертельная давка во время раздачи торговцами милостыни для бедных жителей страны в честь Рамадана. Об этом 20 апреля сообщает Reuters со ссылкой на местные власти и очевидцев.

Милостыню, которая в пересчете составляла около $9, раздавали возле школы, на раздачу денег пришли сотни людей.

Давка произошла возле двери в школьный двор, и люди начали падать друг на друга.

В результате погибло по меньшей мере 78 человек.

Из 77 человек, которые получили повреждения, 13 находятся в критическом состоянии.

МВД Йемена объявило о задержании двух человек, "ответственных за организацию акции пожертвований".

Местные власти пообещали принять меры, "чтобы это не повторилось".

Агентство подчеркивает, что Организации Объединенных Наций приходилось "кормить" 13 млн жителей Йемена, который "увяз" в военном конфликте с участием ряда стран, вследствие чего йеменская экономика была разрушена.

В Йемен из морских портов Украины периодически отправляются суда с украинским зерном в рамках продовольственной инициативы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, пожертвование, Йемен, Рамадан, давка, погибшие
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