Веллер: Вернусь ли я в Россию? Это не от меня зависит. Кончать свои дни в тюрьме никому неохота

Веллер: Только я собрался возвращаться – и тут эта гадина решила устроить войну Скриншот: Nevex.tv / YouTube

Он рассказал, что уехал из Москвы в Таллинн еще весной 2020 года из-за эпидемии COVID-19: в РФ тогда для людей пожилого возраста действовали суровые ограничения, власти запрещали им выходить на улицу.

"Таким образом, мы переехали в Таллинн, просто чтобы пересидеть COVID-19 здесь. Здесь как-то, знаете, и людей меньше на единицу площади, и рядом какой-то лес, море, ветер продувает и прочее. И только я собрался возвращаться – и тут эта гадина решила устроить войну. Ну, поскольку я в первый же день лет на пять наговорил, то вот я все еще здесь. Вот как-то и все", – пояснил Веллер.

Он отметил, что интернет предоставляет много возможностей, но больше всего его сейчас огорчает невозможность "походить по родному Ленинграду" и "выпить с очень небольшим числом близких друзей".

"[Вернусь ли я в Россию когда-нибудь?] Вы знаете, простите меня, ради бога, за дурацкий ответ. Это не от меня зависит. В том случае, если несколько изменятся условия. Потому что, знаете, кончать свои дни в тюрьме никому неохота, чего уж там. Безо всякого толку и безо всякой пользы. Можно, конечно, облить себя бензином и сжечь на площади, но эти вещи не действуют, вы знаете", – сказал писатель.

Гордон спросил, вернется ли Веллер, "если представить себе избавление России от Путина".

"Вне всякого сомнения", – ответил он.