Веллер: Вернусь ли я в Россию? Это не от меня зависит. Кончать свои дни в тюрьме никому неохота

Он рассказал, что уехал из Москвы в Таллинн еще весной 2020 года из-за эпидемии COVID-19: в РФ тогда для людей пожилого возраста действовали суровые ограничения, власти запрещали им выходить на улицу.
"Таким образом, мы переехали в Таллинн, просто чтобы пересидеть COVID-19 здесь. Здесь как-то, знаете, и людей меньше на единицу площади, и рядом какой-то лес, море, ветер продувает и прочее. И только я собрался возвращаться – и тут эта гадина решила устроить войну. Ну, поскольку я в первый же день лет на пять наговорил, то вот я все еще здесь. Вот как-то и все", – пояснил Веллер.
Он отметил, что интернет предоставляет много возможностей, но больше всего его сейчас огорчает невозможность "походить по родному Ленинграду" и "выпить с очень небольшим числом близких друзей".
"[Вернусь ли я в Россию когда-нибудь?] Вы знаете, простите меня, ради бога, за дурацкий ответ. Это не от меня зависит. В том случае, если несколько изменятся условия. Потому что, знаете, кончать свои дни в тюрьме никому неохота, чего уж там. Безо всякого толку и безо всякой пользы. Можно, конечно, облить себя бензином и сжечь на площади, но эти вещи не действуют, вы знаете", – сказал писатель.
Гордон спросил, вернется ли Веллер, "если представить себе избавление России от Путина".
"Вне всякого сомнения", – ответил он.
Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).
Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота и журналиста.
Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".
Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.
Писатель ведет YouTube-канал, где публикует ролики на литературную и политическую тематики.