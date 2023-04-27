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Веллер: Вернусь ли я в Россию? Это не от меня зависит. Кончать свои дни в тюрьме никому неохота

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Веллер: Только я собрался возвращаться и тут эта гадина решила устроить войну
Веллер: Только я собрался возвращаться – и тут эта гадина решила устроить войну
Скриншот: Nevex.tv / YouTube

Живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер вернется в Россию, если состоится ее "избавление" о нынешнего президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он рассказал, что уехал из Москвы в Таллинн еще весной 2020 года из-за эпидемии COVID-19: в РФ тогда для людей пожилого возраста действовали суровые ограничения, власти запрещали им выходить на улицу.

"Таким образом, мы переехали в Таллинн, просто чтобы пересидеть COVID-19 здесь. Здесь как-то, знаете, и людей меньше на единицу площади, и рядом какой-то лес, море, ветер продувает и прочее. И только я собрался возвращаться – и тут эта гадина решила устроить войну. Ну, поскольку я в первый же день лет на пять наговорил, то вот я все еще здесь. Вот как-то и все", – пояснил Веллер.

Он отметил, что интернет предоставляет много возможностей, но больше всего его сейчас огорчает невозможность "походить по родному Ленинграду" и "выпить с очень небольшим числом близких друзей".

"[Вернусь ли я в Россию когда-нибудь?] Вы знаете, простите меня, ради бога, за дурацкий ответ. Это не от меня зависит. В том случае, если несколько изменятся условия. Потому что, знаете, кончать свои дни в тюрьме никому неохота, чего уж там. Безо всякого толку и безо всякой пользы. Можно, конечно, облить себя бензином и сжечь на площади, но эти вещи не действуют, вы знаете", – сказал писатель.

Гордон спросил, вернется ли Веллер, "если представить себе избавление России от Путина".

"Вне всякого сомнения", –  ответил он.

Контекст:

Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).

Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота и журналиста.

Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".

Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.

Писатель ведет YouTube-канал, где публикует ролики на литературную и политическую тематики.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Эстония, Михаил Веллер, эмиграция, война России против Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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