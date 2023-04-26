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Веллер: Почему Путин не пользуется интернетом? Через любую аппаратуру в принципе можно следить. А вдруг подкупили кого-то из охраны – и что-нибудь там снимут и сфотографируют?

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Путин не доверяет интернету и не так уж хорошо умеет мыслить, обрабатывая полученную информацию, считает Веллер
Путин не доверяет интернету и не так уж хорошо умеет мыслить, обрабатывая полученную информацию, считает Веллер
Фото: kremlin.ru

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин, вероятно, предпочитает "процеженную информацию", которую для него подобрали "доверенные люди". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

"Он что, реально идиот, что он не заходит в интернет?" – спросил Гордон.

Веллер признался, что на этот вопрос ответить не может.

"И думаю, что не может ответить никто. Хотя есть несколько ухарей, которые говорят, что общаются с высшими силами и глубоко законспирированными организациями. Дай им бог здоровья. То есть, во-первых, человек боится, чтобы у него что-нибудь не взорвалось. Потому что через любую аппаратуру, в принципе, можно следить. А вдруг подкупили кого-нибудь из охраны – и что-нибудь там снимут и сфотографируют?" – полагает писатель.

Он высказал предположение, что информацию для президента страны-оккупанта ищут специально обученные люди.

"Гораздо легче питаться процеженной информацией, потому что вот человек сидит перед компьютером и у него открытый интернет. Для того чтобы составить о чем-то представление, ему, предположим, нужно полтора часа покопаться. А сбоку у него сидят двое-трое пацанов юных, по 20 с каплей, которые в этом совершенно профессионалы. Он говорит – они ему находят", – допустил Веллер.

Писатель уточнил, что для самостоятельного анализа даже той информации, которую нашли другие люди, "нужно много знать".

"Нужно постоянно мыслить в этом направлении, нужно быть в процессе, нужно уметь отделять второстепенные подробности от принципиальных явлений. А для этого нужен ум. Для этого нужно быть не зав этим самым клубом культуры в Дрездене (должность, в которой под прикрытием Путин работал в ГДР по линии КГБ. – "ГОРДОН"). Для этого нужно быть истинно разведчиком. [...] А тут человек смотрит на 100 деталей и ни хрена не понимает. Его за это осуждать трудно", – считает он.

Таким образом, по мнению писателя, Путин исходит из того, что есть доверенные люди, которые сделают работу по поиску необходимой информации за него.

"Им поставишь задачу на поиск: "Ответь-ка мне на это, на это и на это". И они ему дадут процеженную, верную информацию: результат этого анализа. А они ему дают то, что выгодно им. Для того чтобы оставаться в фаворе, во власти наверху. А под ними тоже ворует вся пирамида. Вот то, что мы имеем", – подытожил Веллер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Главный редактор еще существовавшей на тот момент российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказывал в 2019 году в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о скептическом отношении президента РФ к интернету, который Путин, по его словам, считал "сплошной дезинформацией". В то же время, по словам российского лидера, за представленную ему информацию в "папочках" подготовившие ее генералы отвечали карьерой.

В интервью Бацман в 2020-м Венедиктов рассказал, что по соображениям безопасности у Путина нет мобильного телефона, а интернету он просто не доверяет, потому что это "зона дезинформации и манипуляции".

Путин не пользуется мобильным и интернетом, а всю информацию получает от узкого круга доверенных людей в папках. Об этом рассказал в интервью центру "Досье" сотрудник Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, который в октябре 2022 года сбежал из России. По свидетельству Каракулова, Путин "оторван от мира" и "живет в информационном коконе", большую часть времени проводит в своих резиденциях и патологически боится за свою жизнь.

В ближайшее окружение Путина входит (и имеет на президента РФ значительное влияние) российский миллиардер, бизнесмен Юрий Ковальчук. Во время изоляции Путина в период пандемии COVID-19, когда он был малодоступен даже для близкого круга, Ковальчук много общался с российским лидером, что повлияло на его решение напасть на Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Путин по натуре конспиролог и может искренне считать, что интернет опасен и является "порождением спецслужб". Такое мнение политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, интернет, Дмитрий Гордон, Москва, Михаил Веллер, разведчики, компьютеры, политика, спецслужбы, писатель, интервью, дезинформация
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