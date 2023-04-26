Веллер: Почему Путин не пользуется интернетом? Через любую аппаратуру в принципе можно следить. А вдруг подкупили кого-то из охраны – и что-нибудь там снимут и сфотографируют?

Путин не доверяет интернету и не так уж хорошо умеет мыслить, обрабатывая полученную информацию, считает Веллер Фото: kremlin.ru

"Он что, реально идиот, что он не заходит в интернет?" – спросил Гордон.

Веллер признался, что на этот вопрос ответить не может.

"И думаю, что не может ответить никто. Хотя есть несколько ухарей, которые говорят, что общаются с высшими силами и глубоко законспирированными организациями. Дай им бог здоровья. То есть, во-первых, человек боится, чтобы у него что-нибудь не взорвалось. Потому что через любую аппаратуру, в принципе, можно следить. А вдруг подкупили кого-нибудь из охраны – и что-нибудь там снимут и сфотографируют?" – полагает писатель.

Он высказал предположение, что информацию для президента страны-оккупанта ищут специально обученные люди.

"Гораздо легче питаться процеженной информацией, потому что вот человек сидит перед компьютером и у него открытый интернет. Для того чтобы составить о чем-то представление, ему, предположим, нужно полтора часа покопаться. А сбоку у него сидят двое-трое пацанов юных, по 20 с каплей, которые в этом совершенно профессионалы. Он говорит – они ему находят", – допустил Веллер.

Писатель уточнил, что для самостоятельного анализа даже той информации, которую нашли другие люди, "нужно много знать".

"Нужно постоянно мыслить в этом направлении, нужно быть в процессе, нужно уметь отделять второстепенные подробности от принципиальных явлений. А для этого нужен ум. Для этого нужно быть не зав этим самым клубом культуры в Дрездене (должность, в которой под прикрытием Путин работал в ГДР по линии КГБ. – "ГОРДОН"). Для этого нужно быть истинно разведчиком. [...] А тут человек смотрит на 100 деталей и ни хрена не понимает. Его за это осуждать трудно", – считает он.

Таким образом, по мнению писателя, Путин исходит из того, что есть доверенные люди, которые сделают работу по поиску необходимой информации за него.

"Им поставишь задачу на поиск: "Ответь-ка мне на это, на это и на это". И они ему дадут процеженную, верную информацию: результат этого анализа. А они ему дают то, что выгодно им. Для того чтобы оставаться в фаворе, во власти наверху. А под ними тоже ворует вся пирамида. Вот то, что мы имеем", – подытожил Веллер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube