Песков заявил, что Путин "никогда не сидел" в бункере

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время, как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, – он так и есть мега-активный, с трудом за ним поспеваем: те, кто работает с ним рядом", – заявил он.
Песков опроверг информацию о том, что у Путина проблемы со здоровьем.
"Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", – заявил он.
Бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, более 27 лет проживающий в США, еще в 2020 году высказывал мнение, что Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров озвучивал версию, что "Путин в бункере переодевается в китель, как у [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера" и прогнозировал, что когда-нибудь может "вскрыться правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках".
Бывший друг Путина, бывший российский банкир Сергей Пугачев думает, что в Кремле Путин не появлялся последние лет 10 и все встречи – либо в доме приемов в Ново-Огарево, либо в Сочи.