ГОРДОН
 
 
МИР

Песков заявил, что Путин "никогда не сидел" в бункере

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков заявил, что у Путина нет двойников
Песков заявил, что у Путина нет двойников
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "враньем" сообщения о двойниках российского президента и проблемах с его здоровьем. Об этом он сказал 24 апреля во время просветительского марафона "Знание. Первые", сообщает "Интерфакс".

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время, как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, – он так и есть мега-активный, с трудом за ним поспеваем: те, кто работает с ним рядом", – заявил он.

Песков опроверг информацию о том, что у Путина проблемы со здоровьем.

"Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", – заявил он.

Контекст:

Бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, более 27 лет проживающий в США, еще в 2020 году высказывал мнение, что Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров озвучивал версию, что  "Путин в бункере переодевается в китель, как у [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера" и прогнозировал, что когда-нибудь может "вскрыться правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках".

Бывший друг Путина, бывший российский банкир Сергей Пугачев думает, что в Кремле Путин не появлялся последние лет 10 и все встречи – либо в доме приемов в Ново-Огарево, либо в Сочи.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, двойник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
Галина ГРИШИНА
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Галина ГРИШИНА
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Галина ГРИШИНА
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Галина ГРИШИНА
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (207234)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (79303)
3
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (43540)
4
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (33634)
5
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (31499)
6
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (29227)
7
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми (20723)
8
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта" (20720)
 
 
 
 