Песков заявил, что Путин "никогда не сидел" в бункере

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время, как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, – он так и есть мега-активный, с трудом за ним поспеваем: те, кто работает с ним рядом", – заявил он.

Песков опроверг информацию о том, что у Путина проблемы со здоровьем.

"Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", – заявил он.