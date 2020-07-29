Венедиктов: Путин понимает, что его легитимность не в выборах и референдуме, а в том, что он наследник Победы

Президент РФ Владимир Путин понимает, что его легитимность не в выборах и референдуме, а в том, что он наследник победы во Второй мировой войне. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Надо понимать, что база величия Российской Федерации в глазах президента и его окружения – это не современная экономическая мощь, лидерство в мире, культура, наука. Это победа в Великой отечественной войне. Даже не ядерное оружие… Мы – постоянный член Совета Безопасности с правом вето благодаря победе в Великой отечественной войне. И Путин понимает – это я точно представляю, – что его легитимность не в выборах, не в поддержке, не в референдуме, не в конституции, не в его собственных друзьях-олигархах. Она – в том, что он наследник Победы", – отметил Венедиктов.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: "Ах так, суки?!" Читайте полную версию интервью

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

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