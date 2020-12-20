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Венедиктов: У Трампа 88 миллионов подписчиков в Twitter. Ни один телеканал в Америке не может сравниться с такой аудиторией

Президент США Дональд Трамп уделял соцсетям огромное внимание во время избирательной кампании. Об этом российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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На страницу Трампа в Twitter подписаны более 88 млн человек
На страницу Трампа в Twitter подписаны более 88 млн человек
Фото: EPA

Соцсети были более эффективными во время президентской избирательной кампании в США, нежели традиционные СМИ. Об этом российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Это реальность, с ней придется жить. И мы видим, как [президент США] Дональд Трамп, который всегда соцсетям, в частности Twitter, уделял огромное внимание, работал над этим еще до того, как стал президентом более четырех лет назад. Представляете, у него 88 миллионов подписчиков в Twitter? Ни один телеканал в Америке или не в Америке не может сравниться с такой аудиторией", – отметил Венедиктов.

Он подчеркнул, что соцсети позволяют политикам вести себя "совершенно разнузданно по отношению к избирателям".

"Потому что они понимают, что в соцсетях в основном их избиратели, это их клуб. И неважно, их 88 миллионов или сколько-то миллионов уже у [кандидата в президенты США от Демократической партии Джо] Байдена – не помню. Они начинают говорить как со своими, то есть как на кухне. И кухонным языком. Это то, что Лилия Шевцова называет "национал-патриотизмом". Вот у всех политиков, которые исповедуют такой стиль поведения (назовем это "стилем поведения"), вне зависимости от взглядов, этот разухабистый стиль дает эффект. И те 74 миллиона, которые проголосовали за Трампа, во многом ориентировались именно на соцсети – на его соцсети, на соцсети его сторонников. Стоит Трампу чихнуть – у него уже несколько десятков тысяч перепостов и 300 тысяч лайков", – сказал журналист.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

По словам Венедиктова, Россия тоже следует этой тенденции.

"Я просто за этим следил внимательно, потому что понимал, что в России это движется. Не знаю, как в Украине, но в России к этому идем. Мы видим, как это происходит во Франции у Марин Ле Пен. Мы видим, как это происходит в Италии у таких же популистов. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим, как соцсети превратятся в совершенно довлеющую силу в политическом процессе. И это нам показывает американская кампания 2020 года", – считает он.

Дональд Трамп стал президентом США в 2017 году.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, США, Украина, Twitter, Джо Байден, Марин Ле Пен, Алексей Венедиктов, Алеся Бацман, Дональд Трамп
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