Верховный комиссар ООН по правам человека призвал российскую власть немедленно освободить Кара-Мурзу

"Приговор к 25 годам лишения свободы, вынесенный сегодня московским судом оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, стал еще одним ударом по правопорядку и гражданскому пространству в Российской Федерации. Кара-Мурзу судили по обвинениям, которые, как представляется, связаны с законным осуществлением его права на свободу мнений, его свободным выражением и свободой общения, включая его публичную критику вооруженного нападения РФ на Украину", – говорится в заявлении.
Тюрк подчеркнул, что "никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав человека".
"Я призываю российские власти немедленно его [Кара-Мурзу] освободить. Пока он находится под стражей, с ним следует обращаться гуманно и уважать его достоинство", – заявил комиссар.
В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.
В апреле 2022 года Кара-Мурзу задержали. Как пишет "Медуза", в день задержания на него завели дело о "распространении фейков" из-за выступления политика от 15 марта в палате представителей штата Аризона. "Мы все видим, что Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ – все это военные преступления", – говорил он в том выступлении.
17 апреля Кара-Мурзу осудили на 25 лет: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене. Дело рассматривали в Московском городском суде в закрытом режиме, журналисты не услышали даже последнего слова политика.