Верховный комиссар ООН по правам человека призвал российскую власть немедленно освободить Кара-Мурзу

"Приговор к 25 годам лишения свободы, вынесенный сегодня московским судом оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, стал еще одним ударом по правопорядку и гражданскому пространству в Российской Федерации. Кара-Мурзу судили по обвинениям, которые, как представляется, связаны с законным осуществлением его права на свободу мнений, его свободным выражением и свободой общения, включая его публичную критику вооруженного нападения РФ на Украину", – говорится в заявлении.

Тюрк подчеркнул, что "никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав человека".

"Я призываю российские власти немедленно его [Кара-Мурзу] освободить. Пока он находится под стражей, с ним следует обращаться гуманно и уважать его достоинство", – заявил комиссар.