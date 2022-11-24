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Верховный суд Британии: Шотландия не имеет права проводить референдум о независимости без согласия Лондона

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Верховный суд Великобритании заявил, что Шотландия не может провести повторный референдум о независимости
Верховный суд Великобритании заявил, что Шотландия не может провести повторный референдум о независимости
Фото: EPA

Верховный суд Великобритании решил, что Шотландия не имеет полномочий проводить референдум о независимости от Соединенного Королевства, в том числе "консультативный", без согласия британского парламента. Как сообщает BBC, решение было оглашено 23 ноября.

Председатель суда лорд Роберт Джон Рид заявил, что Шотландский акт 1998 года, на основании которого в 1999-м была возобновлена работа парламента Шотландии с ограниченными полномочиями, предусматривает, что конституционные вопросы, включая союз между Шотландией и Англией, находятся в исключительной компетенции парламента Великобритании.

Суд также отверг аргумент шотландского правительства о том, что референдум, запланированный на октябрь 2023 года, будет "консультативным" и не будет иметь юридической силы. 

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что разочарована решением Верховного суда, однако уважает его. Она добавила, что если власти Англии и Шотландии не договорятся о проведении плебисцита, Эдинбург найдет "другое демократическое, законное средство для выражения воли шотландского народа".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал "четкое и окончательное решение" Верховного суда.

Контекст:

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году на фоне выхода Великобритании из Евросоюза (Эдинбург выступал против Brexit и заявлял о намерении вернуться в ЕС в качестве самостоятельного государства). Плебисцит был проведен с согласия властей Соединенного Королевства. Тогда 55% участников голосования высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании, 45% – за выход из королевства.

В июне 2022 года Никола Стерджен анонсировала второй референдум о независимости на 19 октября 2023 года, однако официальный Лондон отказался санкционировать его проведение.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Великобритания, референдум, Шотландия, Никола Стерджен, Британия, Риши Сунак
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