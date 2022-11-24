Верховный суд Британии: Шотландия не имеет права проводить референдум о независимости без согласия Лондона

Председатель суда лорд Роберт Джон Рид заявил, что Шотландский акт 1998 года, на основании которого в 1999-м была возобновлена работа парламента Шотландии с ограниченными полномочиями, предусматривает, что конституционные вопросы, включая союз между Шотландией и Англией, находятся в исключительной компетенции парламента Великобритании.
Суд также отверг аргумент шотландского правительства о том, что референдум, запланированный на октябрь 2023 года, будет "консультативным" и не будет иметь юридической силы.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что разочарована решением Верховного суда, однако уважает его. Она добавила, что если власти Англии и Шотландии не договорятся о проведении плебисцита, Эдинбург найдет "другое демократическое, законное средство для выражения воли шотландского народа".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал "четкое и окончательное решение" Верховного суда.
Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году на фоне выхода Великобритании из Евросоюза (Эдинбург выступал против Brexit и заявлял о намерении вернуться в ЕС в качестве самостоятельного государства). Плебисцит был проведен с согласия властей Соединенного Королевства. Тогда 55% участников голосования высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании, 45% – за выход из королевства.
В июне 2022 года Никола Стерджен анонсировала второй референдум о независимости на 19 октября 2023 года, однако официальный Лондон отказался санкционировать его проведение.