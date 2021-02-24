Власти Вирджинии поддержали отмену смертной казни в штате

Закон об отмене смертной казни в штате Вирджиния теперь должен подписать губернатор Ральф Нортам.

Законодатели штата американского Вирджиния 22 февраля окончательно одобрили закон, который отменяет смертную казнь. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Закон об отмене смертной казни теперь направлен губернатору-демократу Ральфу Нортаму, который пообещал подписать его, что сделает Вирджинию 23-м штатом США, отменившим казни.

На данный момент в камере смертников Вирджинии находятся двое мужчин. Энтони Джунипер был приговорен в 2004 году за убийство своей бывшей девушки, двух ее детей и ее брата. Томас Портер был приговорен к смерти за убийство в 2005 году полицейского. Закон об отмене казни изменит их приговоры на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Во время президента Дональда Трампа в США возобновились федеральные казни, которых до лета прошлого года не было 17 лет. В январе этого года в США провели 13-ю федеральную казнь, ставшую последней при Трампе. Смертельную инъекцию получил Дастин Хиггс, осужденный за похищение и убийство трех женщин.