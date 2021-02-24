Власти Вирджинии поддержали отмену смертной казни в штате

Законодатели штата американского Вирджиния 22 февраля окончательно одобрили закон, который отменяет смертную казнь. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Закон об отмене смертной казни теперь направлен губернатору-демократу Ральфу Нортаму, который пообещал подписать его, что сделает Вирджинию 23-м штатом США, отменившим казни.
На данный момент в камере смертников Вирджинии находятся двое мужчин. Энтони Джунипер был приговорен в 2004 году за убийство своей бывшей девушки, двух ее детей и ее брата. Томас Портер был приговорен к смерти за убийство в 2005 году полицейского. Закон об отмене казни изменит их приговоры на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.
Во время президента Дональда Трампа в США возобновились федеральные казни, которых до лета прошлого года не было 17 лет. В январе этого года в США провели 13-ю федеральную казнь, ставшую последней при Трампе. Смертельную инъекцию получил Дастин Хиггс, осужденный за похищение и убийство трех женщин.