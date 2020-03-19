Вместо Трампа в Москву на 9 Мая приедет его советник по нацбезопасности

Главой американской делегации, которая прибудет на парад в честь 75-летия Победы в Москву, станет советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Об этом 19 марта сообщает РБК со ссылкой на заявление посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана.
Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что "США чтят память об общих потерях", отметил посол.
Как писал РБК, Кремль пока не собирается переносить парад или менять его формат из-за угрозы коронавируса, об этом 12 марта говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин заявил, что для него "вообще не важен" приезд зарубежных лидеров в Москву 9 мая. "Это наш праздник", – сказал он.
Тем не менее российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
В ноябре 2019 года Трамп заявил, что очень ценит приглашение Кремля на празднование 75-летия Победы.
10 марта Песков сообщил, что американского президента не будет в Москве на торжествах по случаю 9 Мая.
Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.