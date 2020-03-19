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Вместо Трампа в Москву на 9 Мая приедет его советник по нацбезопасности

10 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву для участия в праздновании 75-летия Победы. Штаты будет представлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

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Фото: ЕРА

Главой американской делегации, которая прибудет на парад в честь 75-летия Победы в Москву, станет советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Об этом 19 марта сообщает РБК со ссылкой на заявление посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана.

Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что "США чтят память об общих потерях", отметил посол.

Как писал РБК, Кремль пока не собирается переносить парад или менять его формат из-за угрозы коронавируса, об этом 12 марта говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин заявил, что для него "вообще не важен" приезд зарубежных лидеров в Москву 9 мая. "Это наш праздник", – сказал он.

Тем не менее российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.

В ноябре 2019 года Трамп заявил, что очень ценит приглашение Кремля на празднование 75-летия Победы.

10 марта Песков сообщил, что американского президента не будет в Москве на торжествах по случаю 9 Мая.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, День Победы, парад, Вторая мировая война, Дональд Трамп, Джон Салливан, Роберт О'Брайен
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