Во Франции для похода в кафе и поездок теперь нужен COVID-паспорт

С 21 июля наличие ковидного паспорта во Франции обязательно для посещения культурных мероприятий Фото: depositphotos.com

Ковидный паспорт имеет вид QR-кода. В нем есть информация о полном курсе вакцинации, недавнем отрицательном тесте на коронавирус или о выздоровлении от COVID-19.

Наличие паспорта обязательно для посещения кафе, ресторанов и междугородных поездок.

Власти страны надеются, что это нововведение поможет увеличить количество вакцинаций и подавить четвертую волну коронавируса во Франции. А министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что введение COVID-паспортов поможет избежать нового комендантского часа и карантинных ограничений.