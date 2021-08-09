Во Франции для похода в кафе и поездок теперь нужен COVID-паспорт

Ковидный паспорт имеет вид QR-кода. В нем есть информация о полном курсе вакцинации, недавнем отрицательном тесте на коронавирус или о выздоровлении от COVID-19.
Наличие паспорта обязательно для посещения кафе, ресторанов и междугородных поездок.
Власти страны надеются, что это нововведение поможет увеличить количество вакцинаций и подавить четвертую волну коронавируса во Франции. А министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что введение COVID-паспортов поможет избежать нового комендантского часа и карантинных ограничений.
12 июля президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением, в котором объявил об обязательной вакцинации против коронавируса для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью до 15 сентября.
Представитель французского правительства Габриэль Атталь 19 июля заявил, что Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса. Причиной резкого скачка случаев COVID-19 назвали распространение "индийского" штамма коронавируса.
С 21 июля наличие ковидного паспорта во Франции обязательно для посещения культурных мероприятий и заведений – музеев, кинотеатров, ярмарок.
По данным французского минздрава, в стране к 9 августа подтвердили более 6,3 млн случаев COVID-19. В стране ввели почти 44 млн доз вакцины от COVID-19.