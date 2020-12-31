Во взрыве в Йемене погибло три сотрудника Красного Креста

Изначально Красный Крест сообщал о смерти двух своих сотрудников во время взрыва в Йемене, но вскоре организация подтвердила и смерть третьего, который считала без вести пропавшим.

В результате взрыва в аэропорту в йеменском городе Адене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба организации в Twitter.

Изначально Красный Крест сообщал о смерти двух своих сотрудников, третий оставался в числе пропавших без вести. Позднее МККК подтвердил смерть и третьего.

"С большим сожалением мы можем подтвердить, что третий коллега также погиб в результате сегодняшнего взрыва в аэропорту Адена. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в Йемене", – говорится в сообщении.

It is with great sadness we can confirm that a third colleague was also killed in today’s explosion in Aden airport.



We send our deepest condolences to the families of all victims in Yemen. https://t.co/LKs8eRSnZn — ICRC (@ICRC) December 30, 2020

Мощный взрыв в аэропорту йеменского города Аден прогремел в момент прибытия нового правительства. По предварительной информации, взрыв произошел в результате минометного обстрела терминала аэропорта Адена до того, как чиновники вышли из самолета. В результате взрыва погибли как минимум 22 человека, 50 пострадали.