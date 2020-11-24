Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют

Дурицкая: Я до последнего думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинка Анна Дурицкая, которая была девушкой российского оппозиционного политика, бывшего заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова и стала свидетельницей его убийства, рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о событиях того вечера в хронологическом порядке.

Немцов и Дурицкая шли по Большому Москворецкому мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года, а потом девушка услышала "хлопки".

"Я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты. И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь. Я задавала ему один и тот же вопрос: "Борис, что мне делать? Что мне делать?" В надежде, что он найдет мудрое решение на любой мой вопрос. Но я поняла, что он уже не говорит", – рассказала девушка.

Она пояснила, что увидела рядом снегоуборочную машину и побежала к ее водителю с просьбой о помощи.

"Из-за того, что у меня был сильный шок, я забыла номера полиции, номера скорой помощи. А еще я потеряла дар речи. Я просто не могла говорить. Я не могла выговорить ни слова. Я увидела водителя снегоуборочной машины – и еле проговорила слова: "Убили человека, наберите "скорую"... Но я не понимала, почему он такой безразличный. Он стоял и курил молча... И тогда я спросила: "Скорая" – 03?" И он кивнул головой. Я побежала обратно – я вызвала "скорую", – сказала Дурицкая.

По ее словам, в тот момент возле раненого Немцова находился какой-то мужчина, который смотрел его телефон и документы.

Журналист напомнил о существовании версии, что Немцова добивал подошедший к нему человек, на что Дурицкая сказала, что оппозиционер погиб сразу.

Она добавила, что слышала шесть выстрелов, и стреляли в Немцова сзади.

"Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

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