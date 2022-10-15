В Польше отремонтировали поврежденный участок трубопровода "Дружба", прокачка нефти возобновлена

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

PERN обнаружил утечку на одной из ниток нефтепровода "Дружба" вечером 11 октября. По предварительным данным польских властей, утечка не была результатом умышленного повреждения трубопровода.