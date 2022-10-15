ГОРДОН
 
 
МИР

В Польше отремонтировали поврежденный участок трубопровода "Дружба", прокачка нефти возобновлена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Польский оператор отремонтировал поврежденный участок нефтепровода
Польский оператор отремонтировал поврежденный участок нефтепровода
Фото: PERN SA / Twitter

Технические службы польского трубопроводного оператора PERN отремонтировали поврежденный участок нефтепровода "Дружба". Об этом говорится в сообщении оператора, опубликованном 15 октября.

"В субботу технические службы PERN полностью восстановили функционирование поврежденного несколько дней назад трубопровода, по которому сырая нефть поставляется немецким клиентам компании", – говорится в релизе.

Прокачку нефти по трубопроводу возобновили, сырье транспортируется по обеим веткам западного участка нефтепровода, уточнили в PERN.

Расследование причин утечки продолжается, отметили в компании.

"В настоящее время деятельность служб PERN направлена на очистку территории и возвращение ее в первоначальное состояние", – добавили авторы релиза.

Контекст:

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

PERN обнаружил утечку на одной из ниток нефтепровода "Дружба" вечером 11 октября. По предварительным данным польских властей, утечка не была результатом умышленного повреждения трубопровода.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, нефть, расследование, нефтепровод, нефтепровод Дружба, российская нефть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (302898)
2
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (97549)
3
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео (71054)
4
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон (51297)
5
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил (41926)
6
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото (38235)
7
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе (37415)
8
"Знаю п...доров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки (32269)
 
 
 
 