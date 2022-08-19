“Всегда есть возможность перейти на кнопочные телефоны“. В России опасаются, что западные компании могут отключить все смартфоны

"Нам могут отключить не только iPhone, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены", – сказала она.
По ее мнению, в таком случае “полного обрушения инфраструктуры не последует“, потому что “всегда имеется возможность перейти на альтернативные способы связи: кнопочные телефоны, электронная почта“.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, а также технологические гиганты Apple и Microsoft.
В связи с этим в мае власти РФ решили легализировать так называемый параллельный импорт – ввоз в страну товаров, на которые нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака. В список товаров параллельного импорта попали 50 категорий, в том числе электроника от компаний Apple, Samsung и Sony.