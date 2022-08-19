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“Всегда есть возможность перейти на кнопочные телефоны“. В России опасаются, что западные компании могут отключить все смартфоны

Крупные компании отказываются из-за санкций поставлять программное обеспечение в Россию
Крупные компании отказываются из-за санкций поставлять программное обеспечение в Россию
Фото: ЕРА

Иностранные технологические компании имеют возможность отключить все смартфоны на операционных системах iOS и Android в России. Об этом 18 августа заявила в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Звезда" президент группы компаний InfoWatch, бывшая жена и сооснователь “Лаборатории Касперского” Наталья Касперская.

"Нам могут отключить не только iPhone, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены", – сказала она.

По ее мнению, в таком случае “полного обрушения инфраструктуры не последует“, потому что “всегда имеется возможность перейти на альтернативные способы связи: кнопочные телефоны, электронная почта“.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, а также технологические гиганты Apple и Microsoft.

В связи с этим в мае власти РФ решили легализировать так называемый параллельный импорт – ввоз в страну товаров, на которые нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака. В список товаров параллельного импорта попали 50 категорий, в том числе электроника от компаний Apple, Samsung и Sony.

Теги: Россия, санкции, телефоны, Android, iPhone 11, вторжение России в Украину
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