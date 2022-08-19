“Всегда есть возможность перейти на кнопочные телефоны“. В России опасаются, что западные компании могут отключить все смартфоны

"Нам могут отключить не только iPhone, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены", – сказала она.

По ее мнению, в таком случае “полного обрушения инфраструктуры не последует“, потому что “всегда имеется возможность перейти на альтернативные способы связи: кнопочные телефоны, электронная почта“.